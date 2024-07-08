Таиланд до конца года может посетить рекордное количество туристов из России

Таиланд до конца 2024 года посетят порядка 1,7 млн российских туристов, что станет повторением самого высокого показателя, зафиксированного по итогам 2013 года. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил генеральный представитель российского туроператора Tez Tour в Юго-Восточной Азии Андрей Снетков.

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"Общий объем авиаперевозки пассажиров на предстоящий высокий сезон будет равен или превысит показатели 2023 года, когда в Таиланд каждую неделю прибывали по 45-55 тыс. российских туристов. Уже в начале августа число россиян, посетивших Таиланд с начала этого года, достигнет 1 млн. Например, в прошлом году эта отметка была преодолена только к октябрю. Есть все основания полагать, что по итогам года этот показатель достигнет порядка 1,7 млн человек, что станет самым высоким результатом за последние 10 лет", - сказал он.



По данным министерства туризма и спорта королевства, этим летом в Таиланд каждую неделю прибывают по 16-18 тыс. россиян, что является высоким показателем для низкого туристического сезона, который длится в Таиланде с апреля по ноябрь и сопровождается дождями, а также волнением моря в некоторых регионах страны.

"Таиланд в низкий сезон особенно актуален для жителей Сибири и Дальнего Востока, для которых в силу географического положения сопоставима близость Турции, традиционного летнего курортного направления, и стран Юго-Восточной Азии, куда перелет занимает порядка шести-семи часов. В низкий сезон туристам при планировании отдыха в Таиланде следует рассмотреть курорты Сиамского залива: Паттайя, Самуи или Хуахин. В южной части страны, в том числе в популярной среди туристов провинции Пхукет, сейчас выпадает много осадков, неспокойно Андаманское море, в котором наблюдаются характерные для сезона дождей обратные течения. Такая ситуация там продлится до середины - конца октября", - добавил Снетков.



С начала 2024 года Таиланд посетили более 930 тыс. граждан России, которые занимают пятое место по численности среди других зарубежных гостей. Самым крупным для Таиланда туристическим рынком является Китай - более 3,5 млн туристов, на втором месте находится Малайзия (2,5 млн), на третьем - Индия (1,1 млн), на четвертом - Южная Корея (950 тыс.). В 2023 году Таиланд принял 1,48 млн россиян, а турпоток из России вышел на допандемийный уровень.

С 1 мая для граждан России при посещении Таиланда действует безвизовый режим продолжительностью 60 дней. Принятая 23 апреля в одностороннем порядке мера будет действовать до 31 июля включительно. По межправительственному соглашению об условиях отказа от визовых формальностей при взаимных поездках, затем срок безвизового пребывания будет ограничен 30 днями, если не будут приняты новые послабления.