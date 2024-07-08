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Специалист Переина назвала популярные направления для отдыха с детьми летом

Директор туркомпании Ксения Переина назвала туристические направления, которые пользуются особой популярностью у российских семей с детьми в высокий сезон.

Специалист назвала популярные направления для отдыха с детьми летом
© Global Look Press

В числе основных — Турция и Египет, привлекающие россиян песчаными пляжами, развитой инфраструктурой и сервисом, поделилась она в беседе с телеканалом «Звезда».

По её словам, в Турции особой популярностью пользуются курорты Белек, Сиде и Аланья, а в Египте — Хургада.

Из российских направлений Переина отметила Анапу, где более 50% отдыхающих составляют семьи с детьми. По её словам, это место популярно из-за развитой туристической инфраструктуры.

Ранее президент Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин в беседе с НСН рассказал об интересе туристов к Байкалу и Краснодарскому краю.

Отдых за границей
Геннадий Ламшин