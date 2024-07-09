Спрос на путешествия в Беларусь вырос среди россиян на 70 процентов

Беларусь укрепляет свои позиции в туристических предпочтениях россиян. Этим летом рост спроса на путешествия в Беларусь составил до 70%, сообщили "СОЮЗу" представители туристического рынка. По бронированиям отелей и других средств размещения Беларусь вошла в пятерку самых популярных направлений наряду с Турцией, Италией, Францией и Китаем. Причина популярности Беларуси, считают эксперты, в более доступных ценах, чем на других соседних направлениях, в стабильном качестве услуг и созданных благоприятных условиях для взаимных турпоездок россиян и белорусов.

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Этим летом и на начало осени россияне забронировали в Беларуси отелей, апартаментов и других мест проживания на 73% больше, чем в прошлом году, рассказывает представитель сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов "Островок". И это, несмотря на выросшие на четверть затраты. Сейчас российские туристы в среднем платят за одну ночь размещения по 5,9 тыс. рублей, тогда как в прошлом году было 4,7 тыс. рублей. Есть и встречное движение. Число поездок туристов из Беларуси в Россию, планируемых до конца сентября, также заметно выросло. Темпы бронирований российских гостиниц превышают показатели прошлого года на 65%, отмечает собеседник "СОЮЗа".

Доля Беларуси в общем объеме бронирований отелей за пределами России составляет 5,6%, отмечает руководитель пресс-службы сервиса OneTwoTrip Елена Шелехова. С таким показателем в этом году Беларусь входит в число самых популярных у россиян направлений наряду с Турцией (доля - 14,6%), Италией (9,3%), Францией (4,8%) и Китаем (4,5%), говорит она. Между прочим, другие соседние с Россией страны по доле бронирования отелей Беларуси уступают. Например, доля Грузии этим летом составляет 4,3%, Армении - 3,1%.

У самостоятельных туристов востребованы поезда. Среди международных железнодорожных бронирований этим летом Беларусь стала самым популярным у россиян направлением - ее доля составляет 34%, добавляет Елена Шелехова. При этом средняя стоимость билета также осталась прежней - 8 тыс. рублей в одну сторону. А вот стоимость авиабилетов выросла на 20%, до 17 тыс. рублей туда-обратно, и это повлияло на туристов. По данным авиабронирований на лето этого года, на Беларусь приходится 3,6% от всех зарубежных заказов, что на четверть меньше, чем год назад.

Вырос спрос и на готовые туры в Беларусь. Таких поездок на это лето россияне забронировали на 14% больше, чем в аналогичный период прошлого года, говорит представитель компании-агрегатора "Слетать.ру". Средний чек стал ниже на 2,5%. Произошло это, видимо, за счет уменьшения продолжительности поездки на две ночи до семи ночей. На данный момент отправиться в летнее путешествие в Беларусь стоит в среднем 62,7 тыс. рублей. При этом с ростом спроса сразу на 34% выросла и глубина бронирований. В этом году туры в Беларусь покупают в среднем за 2,5 месяца до поездки.

Популярность Беларуси вполне объяснима. Во-первых, дело в транспортной доступности, говорит вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин. Сейчас средняя цена авиабилета в любую из соседних стран выросла в два раза по сравнению с 2019 годом. Например, в Алмату, Бишкек в 2019 году летали за 22 тыс. рублей в обе стороны, а сейчас это уже 40-50 тыс. руб. Авиакомпании говорят, что летать дешевле не могут. В результате по стоимости отдыха те же Грузия, Азербайджан, Армения приблизились к странам дальнего зарубежья - Турции, Таиланду, вот только конкурировать по качеству с ними не могут, указывает эксперт. Сейчас перед туристами открыта половина земного шара, так что для выбора соседних стран должна быть какая-то веская причина. "Если цена отдыха в соседних странах как везде, тогда предложите что-то такое, как в Таиланде, как в Турции, в Черногории", - отмечает Ромашкин. Так что, сопоставив варианты, часть туристов выбирают Беларусь, куда доехать проще и дешевле.

Во-вторых, Беларусь востребована как направление санаторно-курортного лечения. Примерно на 80% это медицинский туризм, указывает Ромашкин.

При этом про белорусские санатории знают все, а, например, про санатории Армении практически никто ничего не слышал. В России сейчас спрос на санатории опережает предложение. Этот спрос захватывает и Беларусь. Кстати, услуги белорусских санаториев примерно на 10% дешевле, чем в России, а качество высокое, поскольку практически все санатории либо государственные, либо профсоюзные, замечает Сергей Ромашкин. "Такой хороший, крепкий средний уровень. Да, есть свои звезды, они дороже. Но там все очень достойно", - поясняет эксперт.

Туристы также едут в Беларусь в патриотические туры, в Брестскую крепость. Интересуются туристы замками и Беловежской пущей.

В-третьих, созданы благоприятные условия для взаимных путешествий россиян и белорусов. Такова политика Союзного государства. Бронировать отели, билеты можно совершенно свободно, расплачиваться в России и Беларуси можно взаимно картами банков и той, и другой страны, визы при въезде отсутствуют и заграничный паспорт не нужен. Между прочим, говорит Ромашкин, например, Азербайджан до сих пор поддерживает режим въезда россиян по загранпаспортам. А необходимость иметь загранпаспорт сразу сокращает турпоток в четыре раза, поясняет он. Вот и получается, что в сегменте более доступных путешествий Беларусь оттесняет других соседей России.

В рамках Союзного государства в целом планируется целенаправленно развивать взаимный туризм. Государственный секретарь Дмитрий Мезенцев ранее в интервью отмечал, что теперь к компетенции правительств России и Беларуси отнесены вопросы образования, науки, культуры, туризма и спорта, чего раньше не было. Поставлена цель сблизить социальную политику двух стран. Предстоит, в частности, добиться социального равноправия, чтобы возможности медицинской помощи, санаторно-курортного лечения были идентичными.

В ноябре 2023 года Беларусь и Россия заключили соглашение о сотрудничестве в сфере туризма. Планируется расширять географии полетов и транспортного сообщения между Беларусью и отдаленными регионами России, создать туристско-информационный центр Союзного государства. Уже началась разработка совместных туристических маршрутов.