Трое российских туристов заблудились в горах Турции

Спасатели в Турции помогли троим российским туристам, заблудившимся в национальном парке Мармарис.

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Мужчины в возрасте 26, 32 и 34 лет отправились в поход по туристическому пешеходному маршруту, проходящему вдоль южного побережья, однако сбились с пути.

«Когда туристы после долгих поисков не смогли найти дорогу назад, они позвонили в центр экстренной помощи по телефону 112 и вызвали спасателей. Однако те не могли добраться до россиян на машинах, поэтому им пришлось подниматься на крутые скалы в течение трех часов», – пишет агентство IHA.



Спасатели выяснили, что здоровью туристов ничто не угрожает, и помогли им спуститься к автотрассе.

Ранее около 300 российских туристов попали в эпицентр мощного урагана на Маврикии.