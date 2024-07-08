В турецкую Анталью пришла экстремальная жара

Сегодня и завтра столбики термометров на курорте Анталья (Турция) поднимутся до 40 градусов, в среду – до 36. Лишь к четвергу температура опустится до 33–34 и будет держаться на этом уровне как минимум до середины следующей недели. Кратковременные дожди ожидаются только в субботу-воскресенье, 12 и 13 июля.

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Экстренные службы Турции распространяют рекомендации беречься от теплового удара – не выходить на улицу в самое пекло, с 11 до 16 дня, пить больше воды.

Проживающая в Анталье турагент Мария Шекер рассказала нам, что экстремальная жара пришла на курорт еще вчера: «Даже в 8 вечера термометры показывали 41 градус. От духоты не спасает и купание – море прогрелось до 31, не припомню, чтобы когда-нибудь такое было». По словам Марии, в одном из районов Антальи в самое пекло еще и отключилось электричество из-за аварии на сетях, более часа не работали кондиционеры. Впрочем, отдыхающие в отелях дискомфорта не ощутили, так как гостиницы оборудованы резервными генераторами.

В обсуждении темы в тг-канале «Крыша ТурДома» наши подписчики делятся фото и с других турецких курортов. В Мармарисе на Эгейском побережье тоже жара +40.