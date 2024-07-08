Трэвел-блогер столкнулась с проблемой в Турции из-за забастовок

Нижегородский блогер Анна Мильштейн стала свидетельницей забастовки в аэропорту Антальи в Турции. Ее рейс был задержан, а самолету пришлось постоять в пробке. Об этом женщина сообщила в своем Telegram-канале 6 июля.

С начала июля авиадиспетчеры Антальи продолжают бастовать. Они требуют повышения зарплаты и улучшения условий труда. Ранее акция протеста стала причиной задержек международных и внутренних рейсов.

Мильштейн также сообщила, что у авиаперевозчика AzurAir в последние дни много замен и задержек.

Я очень переживала, но в аэропорту, несмотря на толпы, прошли все досмотры быстро — в самолет нас посадили всего с получасовой задержкой, сейчас рулим на взлёт, в очереди самолетов. Надеюсь, не больше часа по итогу будет, — рассказала блогер.



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