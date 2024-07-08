Туры в Индонезию подешевели на 4% на фоне падения рупии

Отдых в Индонезии подешевел на фоне падения местной валюты, рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Индонезийская рупия ослабла по отношению к другим мировым валютам.

Так, в конце прошлого года за один доллар США давали 15,4 тысячи рупий, а в начале лета курс снизился и один доллар стал стоить 16,4 тысячи рупий.

Теперь туры в Индонезию обойдутся на 4% дешевле. Например, недельный отдых с перелетом, проживанием и завтраками на Бали обойдется в108 тысяч рублей на одного.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), гендиректор туроператора «Русский Экспресс» Тарас Кобищанов ранее сообщил, что отельеры начали снижать цены на туры в Турцию из России из-за низкого спроса, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».