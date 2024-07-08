Чем отличается Шанхай от других городов Китая

Наше с женой и трехлетним сыном путешествие в Шанхай началось в Пекине. До Шанхая добирались по высокоскоростной железной дороге.

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Отмечу чистые, ухоженные вокзалы, где царит своя неповторимая "азиатская" система посадки: за 10 минут до отбытия поезда туча из тысячи людей движется в одном направлении через один вход. Но что удивляет - все четко и минута в минуту.

Поразили очень доступные общественные уборные на "любой вкус" - и для пожилых людей, и для семей с детьми. В последних есть пеленальные столики и низкие раковины для детишек, что радует.

Поезда достаточно комфортные, поразителен пейзаж за окном - виды моментально меняются, ведь скорость поезда доходит до 350 км/ч. Вот ты видишь безграничные поля, тут же они сменяются высотными зданиями и небоскребами, причем такими, что никогда и не подумаешь, что проезжаешь мимо какого-то заштатного провинциального городка.

Шанхай - крупный железнодорожный транспортный узел, в том числе и для высокоскоростных линий. Они соединяют мегаполис с самыми популярными туристическими центрами Китая: Пекином, Гуанчжоу, Гонконгом, Нанкином и другими. Город обслуживают аж четыре больших вокзала.

Первое, что понимаешь, выходя на улицу, - какой же Шанхай огромный! Здесь, без преувеличения, нет конца и края небоскребам, трехэтажным транспортным развязкам и бесконечному потоку машин. Город большой не только в ширину, но и в высоту. Таких зданий мы не видели более нигде.

В гостиницу добирались на такси и сразу заметили разницу в стоимости по сравнению с Пекином. Хоть и столицей является именно он, но Шанхай - центр финансовый. Город считается локомотивом развития финансовой и банковской сфер, высоких технологий и зоной интенсивной международной торговли. Здесь находятся офисы большинства транснациональных компаний, крупнейшие деловые, торговые и гостиничные комплексы.

Это и вправду дорогой город, здесь все процентов на двадцать дороже, чем Пекине, в том числе и такси (возможно, из-за расстояний). Смотришь на карту в телефоне, кажется, что не так уж это и далеко, а поездка занимает минимум 30 минут, и это с учетом того, что поедешь по магистральным дорогам.

За несколько дней мы успели посетить Китайский художественный музей, добрались до Диснейленда. В центре города прекрасно сохранился старый квартал с уютными двориками в национальном стиле. Такой Китай нам оказался ближе.

Из старого квартала легко добраться до набережной Вайтань - символа Шанхая. Здесь сохранились дома в колониальном стиле, а набережная имеет самый "европейский" вид изо всех городских улиц.

Напротив нее, через реку, лежит новый район Пудун. Здесь возвышается "Жемчужина Востока", самая высокая телебашня Азии. Вечером можно отправиться в мини-круиз по реке Хуанпу и полюбоваться панорамой обоих берегов в ночной подсветке.

Здесь очень много любителей ночной жизни, они обычно посещают Французский квартал. Многочисленные дискотеки, бары и рестораны с живой музыкой держат свои двери гостеприимно открытыми. Поразило, что девушки здесь фотографируются не сами - за каждой обеспеченной красавицей закреплен личный фотограф.

Современный автопарк Шанхая также удивил - таких редких "футуристических" автомобилей я не видел прежде нигде.

Люди здесь довольно открытые, общительные. Мы знали несколько фраз на китайском, но из-за сильного акцента и отличного от путунхуа (официальный язык Китайской Народной Республики, основан на пекинском диалекте - прим. авт.) "шанхайского диалекта" нас практически не понимали. Но в Шанхае будет просто ориентироваться, если ты бегло владеешь английским (опять же, в отличие от столицы, где по-английски практически никто не понимает).

Сегодняшний Шанхай изобилует фешенебельными отелями, роскошными ресторанами, прекрасными торговыми центрами. Небоскребы, банки, развлекательные заведения, многоцветная реклама - все это современный Шанхай.