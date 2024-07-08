Турсектор Непала рассчитывает на возобновление прямого авиасообщения с РФ

Непал видит большой потенциал для сотрудничества с Россией в туристической отрасли и рассчитывает на запуск прямого авиасообщения с РФ. Об этом сообщил ТАСС представитель Совета по туризму республики Мани Радж Ламичхане.

"Мы все еще ведем переговоры", - отметил он. "Из-за сложностей с авиасообщением мы многое теряем. Предприниматели постоянно просят нас лоббировать вопрос начала полетов на переговорах с российскими властями. Мы надеемся, что прямое авиасообщение возобновится очень скоро", - сказал собеседник агентства.



Ламичхане подтвердил, что Непал активно работает над возобновлением прямых рейсов между Москвой и Катманду, прерванных в 2004 году. По его словам, этот шаг имеет решающее значение для восстановления утраченных позиций на российском и европейском туристических рынках. Для европейцев полеты в республику через РФ были менее дорогостоящим вариантом путешествия, пояснил он.

Как указал собеседник агентства, туристическая отрасль Непала понимает важность сильного российского рынка.

"Мы участвуем во многих туристических ярмарках в России, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных российских городах. Мы можем предложить альпинизм, трекинг, сафари, туры, медицинский туризм и многое другое", - добавил он.



Самый популярный туристический центр Непала - столица Катманду, где насчитывается более 130 памятников архитектуры, в том числе буддийские храмовые комплексы Сваямбунатх и Боднатх. Также популярно поселение Лумбини на юге страны, где, согласно преданиям, родился царевич Сиддхартха Гаутама Шакьямуни (Будда). В 2025 году там откроется российский буддийский храм, строительство которого началось в ноябре прошлого года.

В Непале находятся восемь высочайших в мире горных вершин. Выдача лицензий на восхождение, которая была приостановлена из-за пандемии коронавируса, возобновилась в 2022 году.