Мальдивы-2024: памятка туристам о правилах въезда и стоимости туров

Летний отдых на Мальдивских островах значительно дешевле новогодних туров. Несмотря на сезон дождей, туристы успевают поймать на курортах свою порцию ультрафиолета и накупаться в океане. Редакция обобщила информацию об особенностях въезда, уточнила стоимость прямых перелетов и турпакетов, поинтересовалась погодой и узнала о работе карт UnionPay.

Мальдивские острова: нужна ли виза

На Мальдивах у россиян – безвизовый режим до 90 дней. Пограничники вправе запросить обратные билеты и бронирование отеля, для организованных туристов – это туристический ваучер. Срок действия загранпаспорта – не менее месяца после окончания поездки. Свой документ должен иметь каждый иностранец, включая маленьких детей.

За 96 часов до прибытия туристам нужно заполнить онлайн-декларацию и получить QR-код, который предъявляют на границе. При выезде из страны процедуру необходимо повторить. Для удобства клиентов у туроператоров подготовлены инструкции по ее заполнению.

Среди таможенных ограничений – запрет на ввоз алкоголя и продуктов из свинины, а нельзя забрать с собой из страны изделия из панциря черепахи и кораллы.

Москва – Мальдивы

Из Москвы до Мальдивских островов прямые авиарейсы у «Аэрофлота». Например, с отправлением 20 июля и возвращением 27-го стоимость одного кресла – от 104 тыс. руб. с ручной кладью до 10 кг. За багаж просят доплатить более 19 тыс. руб. В полете по расписанию – менее 9 часов. На эти же даты стоимость авиабилетов от 77,5 тыс. руб. с включенным багажом – на стыковочных рейсах China Eastern Airlines через Шанхай. В пути придется провести в 2 раза больше времени.

Если бронировать на новогодние праздники уже сейчас, round trip на 28 декабря – 4 января на рейсах «Аэрофлота» из столицы стоит также от 104 тыс. руб. по безбагажному тарифу. Из Санкт-Петербурга до Мале и обратно нацперевозчик довезет за 130,5 тыс. руб. с короткими стыковками в Москве. Багаж лучше не планировать – из Пулково доплата составляет без малого 27 тыс. руб.

Туры на Мальдивы

Турпакеты на Мальдивы с вылетом из Москвы на ближайшие даты стоят от 250 тыс. руб. на двоих. Например, в отель Nika Island Resort 5* можно улететь 22 июля за 252 тыс. руб. на 6 ночей с полным пансионом. Перелеты – на стыковочных рейсах.

В комплекс RAAYA By Atmosphere 5* отдых для 2 человек обойдется от 584 тыс. руб. на 6 ночей с обслуживанием «все включено». Отправление из столицы 27 июля на прямом рейсе.

На новогодние праздники стоимость значительно выше – в той же «пятерке» Nika Island Resort от 970 тыс. руб. за 8 ночей и питанием FB с 27 декабря. А в отеле RAAYA By Atmosphere, например, на 29 декабря недельный тур от 932 тыс. руб. – турпакет для двоих рассчитан на «все включено».

Мальдивы – погода: условные лето и зима

На острове Мале и окружающих атоллах со второй половины июля по прогнозам – переменная облачность. Синоптики на основе наблюдений за последние годы считают, что такая же погода будет в августе и в осенние месяцы. Больше солнечных дней обещают с ноября.

Летние дожди – обычное явление для Мальдив. С мая по октябрь часто бывают обильные осадки. Высокий туристический сезон традиционно приходится на зимние месяцы. А вот температура воздуха практически весь год постоянна – около 30 градусов днем и ночью, также прогрета и вода в Индийском океане.

Например, на курорте Mövenpick в середине мая было несколько дней с затяжными дождями и порывистым ветром, но и при этом туристы успевали до обеда накупаться и позагорать. В остальные дни погода была изумительной. Такими подробностями поделилась с читателями «ТурДома» СЕО проектов Татьяна Дмитрова, проведя на Мальдивах неделю с ответственной миссией по приглашению отеля.

Мале: обмен валюты

Для безналичных расчетов на Мальдивах россияне использовали карты UnionPay не попавших под санкции банков. При этом в соцсетях уточнили, что довольно часто получали отказ в транзакции – не было POS-терминалов, обслуживающих платежную систему.

К примеру, в отеле Fihalhohi Maldives туристы расплачивались картами от Газпромбанка и Россельхозбанка. Рублевую «Голд» ГПБ с чипом приняли в duty free аэропорта Мале, как заметил покупатель, – через терминал Bank of Maldives.

Чтобы уверенно чувствовать себя на отдыхе, стоит иметь при себе запас долларов. В обменнике аэропорта в Мале туристы увидели заниженный, по их оценкам, курс – выгоднее было обменять деньги у находящихся рядом нелегальных менял. Частники не делали различия между долларом и евро и предлагали одинаковую сумму – 16–17 мальдивских руфий при официальной котировке 15,5 руфии за доллар в последний месяц.

Долларовые банкноты старых годов выпуска или не берут, или дают за них меньше. А евро даже в банке могут не принять, отметили в чате. И еще одно замечание – туристы не увидели световых табло с курсами обмена – все только на уровне «спросил – ответили».

Для отдыхающих в «пятерках» на атоллах местные деньги иметь вообще не обязательно. В отелях принимают доллары, для чаевых или покупок в сувенирных лавках на ресепшен готовы разменять крупные купюры. Если этого не сделать, то сдачу часто дают руфиями.