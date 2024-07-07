Турист описал жизнь русских в США фразой «не все так радужно»

Российская путешественница Марина Ершова побывала в США и описала жизнь русских там фразой «не все так радужно». Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

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Самой «страшной» темой для Америки она назвала медицину. В Штатах нельзя вызвать врача на дом из-за простуды, а если есть страховка — нужно для начала разобраться, что она покрывает, а что нет. Кроме того, приезжих иностранцев может шокировать американский английский язык.

«Здесь не просто акцент, а целый набор новых слов и выражений. Поначалу вы будете чувствовать себя, словно на другой планете, пытаясь понять, что же вам говорят», — объяснила она.



Блогерша предупредила, что в Америке не принято помогать друг другу в сложной ситуации. «Если в России мы привыкли, что в трудную минуту всегда найдется кто-то, кто протянет руку помощи, то в Америке оказалось все иначе. Будьте готовы к этому», — заключила блогерша.

Ранее тревел-блогерша пожаловалась на надменных американских бомжей, которые «многое могут себе позволить». По ее словам, бездомные в США чувствуют себя королями.