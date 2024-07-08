На итальянском побережье откроется новый аэропорт. Воздушная гавань Салерно Коста-д’Амальфи находится в 45 км от Амальфи и в 21 км от города Салерно и начнет работу уже с середины июля.

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Как отмечается, 11 июля рейсы из аэропорта запускает лоукостер Volotea. Самолеты будут летать в другие итальянские города и во Францию. Компания easyJet предложит рейсы в Лондон и Базель.

Развитие аэропорта будет продолжаться до 2043 года – к тому времени в аэропорту планируют принимать около 6 миллионов пассажиров в год.