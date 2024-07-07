Туристов в Барселоне расстреляли из водяных пистолетов

«Туристы, убирайтесь домой» – с этим и другими нелестными лозунгами 6 июля по центру Барселоны прошлось несколько тысяч испанцев.



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До протестов в Каталонии масштабные демонстрации устраивали на других популярных туристических направлениях – на Майорке и Канарах, в Малаге, сообщило вчера издание Daily Mail Online.

Неизвестно, как протестующие против «понаехавших» вычисляли их среди коренных испанцев, но посетители открытых площадок кафе и ресторанов были облиты из водяных пистолетов. Уставшие от туристов горожане попортили настроение и постояльцам отелей, устроив возле входов пикеты с обидными кричалками.

Среди претензий местных жителей – рост арендной платы за жилье и изменение инфраструктуры в туристических районах, когда закрывают обычные магазины, чтобы освободить место под запросы туристов.

Чтобы снизить в перспективе наплыв приезжих, городские власти в конце июня приняли решение о запрете аренды квартир туристическим компаниям, а также краткосрочной аренды для частников к 2028 году. Таких жилых помещений – более 10 тыс.

Под прицелом антитуристических активистов и Канарские острова – на прошедшей неделе там снова предупредили британских путешественников, что создадут проблемы в любимых теми местах отдыха во время летних каникул.

В Испании насчитали, что за 2023 год страну посетило 85 млн иностранцев, что почти на 19% больше уровня предыдущего года. Чаще всего выбирали Каталонию, в которую приезжало порядка 18 млн туристов – из них 12 млн в Барселону. Турпоток на Балеарские острова составил 14,4 млн, а на Канары – 13,9 млн. К сожалению, в публикации не сказано, сколько денег гости оставили на отдыхе.

Ранее «ТурДом» писал, что россияне в преддверии лета активно обращались в консульство Испании за визами, несмотря на большие очереди.