Корреспондент рассказал про свой опыт круизного отдыха

У любителей круизного отдыха с осмотром заграничных достопримечательностей сейчас окно возможностей сузилось.

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Отправиться в такую поездку было моей давней мечтой. Мой тур назывался "Любимая Турция". Признаюсь, больше всего я опасалась, что у меня могут проявиться симптомы морской болезни, но, к счастью, с погодой повезло - был полный штиль. Настоящее лето с морским бризом в круизе ощущается в полной мере. Легкая вибрация заметна ночью в покое и напоминает убаюкивающее покачивание, словно в колыбели.

Процедура досмотра

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Процедуры прохождения таможни на круизе и в аэропорту схожи. Пассажиры проходят через пограничную зону и предъявляют документы при входе на судно, а ручную кладь нужно положить на ленту.

Морской вокзал Сочи похож на здание аэропорта. Досмотр, багаж на ленту, регистрация на рейс. Процедуры прохождения таможни тоже схожи. Пассажиры проходят через пограничную зону и предъявляют документы при входе на судно, а ручную кладь снова нужно положить на ленту. Багаж уже ждал около каюты. Выбор каюты по желанию - на любой вкус и кошелек. Я выбрала с окном на пятой палубе. Самая дешевая - внутренняя каюта (без окон), а самая дорогая - роял-сьют с частной палубой (всего четыре). На борту даже есть каюты для людей с ограниченными возможностями здоровья (их восемь).

Цена вопроса: дешевле по воде или по воздуху?

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Кубрик с окном на двоих стоит 244 тысячи на двоих. Для сравнения, недельный отдых на двоих в турецком отеле стоит от 150 тысяч рублей.

Круизный тур - удовольствие не из дешевых. Кубрик с окном на двоих стоит 244 тысячи на двоих. В эту стоимость включено размещение, питание, развлечения. За экскурсии и спа-процедуры придется платить отдельно. Ценообразование динамическое и зависит от спроса, но бывают акции, а при раннем бронировании предоставляется скидка 30 процентов. Команда на лайнере международная - из многих стран мира. При заселении предоставляются 100 евро за каюту на двоих. Это как бы подарок на платные напитки. Деньги можно потратить на алкоголь и свежевыжатые соки. Для сравнения, недельный отдых на двоих в турецком отеле стоит от 150 тысяч рублей. Такую цифру назвал "РГ" вице-президент АТОР Артур Мурадян.

Креветки, волейбол и ужин с капитаном

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Из минусов круиза - не хватает времени, чтобы посетить все развлечения на борту: круглогодичный подогреваемый бассейн, гидромассажная ванная, волейбол на открытой палубе, спа-зона с сауной, салон красоты, тренажерный зал, настольный теннис и многое другое.

Лайнер - это отель на воде. Комфортабельный пятизвездочный отель, который всегда на первой, даже на нулевой, береговой линии. Кстати, проносить на судно любые напитки запрещено. Однако если на отдыхе или в duty free (а он есть прямо на борту лайнера) вы купите алкоголь, то вам вернут его только в последнюю ночь пребывания на судне (после 23.00). Рестораны расположены на двух палубах - восьмой и девятой. Питание четырехразовое, считая послеобеденный чай со сладостями, очень разнообразное по системе "шведский стол".

Из основного меню - всегда мясо, рыба и морепродукты - креветки, мидии, кальмары. Меня больше всего поразили крабы, артишоки и фрукты. Можно отведать блюда высокой кухни в ресторане а-ля карт и заказать ужин с капитаном, в том числе на свой день рождения (в любом случае каждому имениннику дарят бутылку вина), а также заказать экскурсию на капитанский мостик.

По словам капитана, самый частый вопрос от гостей - про затонувший лайнер "Титаник": "Где такой же большой штурвал?" Штурвала нет, зато есть сервис, внимательный персонал, все продумано до мелочей, отмечают гости. Из минусов - не хватает времени, чтобы посетить все развлечения на борту: круглогодичный подогреваемый бассейн, гидромассажная ванная, волейбол на открытой палубе, спа-зона с сауной, салон красоты, тренажерный зал, настольный теннис, игры в шахматы, шашки и нарды, шаффлборд, метание дротиков, танцы, покер и казино, которое открыто, когда лайнер находится в нейтральных водах. Для детей - отдельная развлекательная программа. После целого дня в море отдыхающих ждал Стамбул, а потом каждый день - новый морской порт: Амасра, Самсун и Трабзон. Пересечение пролива Босфор - впечатляющее зрелище.

Знакомство с Турцией началось с порта Сарай Бурну. Он расположен ближе всего к историческому центру, где находятся собор святой Софии, Голубая мечеть, Дворец Топкапы, церковь святой Ирины, цистерна Базилика, площадь Султанахмет. Экскурсии можно заказать прямо на борту лайнера и не беспокоиться, что опоздаете на судно и оно уйдет без вас. Потому что экскурсии от организаторов лайнера, и все время с ними на связи. Самой востребованной экскурсией у россиян оказался "Великолепный век", как популярный турецкий сериал. Недалеко - Гранд-базар, Египетский рынок, мечеть Сулеймание, дворец Долмабахче, площадь Ипподрома.

Что купить в Турции. Советы туристу

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В Турции повсюду продают рахат-лукум и пахлаву, а также шафран, который турки охотно добавляют в кофе и чай.

По словам экскурсовода, именно в Стамбуле английская писательница Агата Кристи написала свой знаменитый роман "Убийство в "Восточном экспрессе", а метромост построен по проекту Леонардо да Винчи. В Турции повсюду продают рахат-лукум и пахлаву, а также шафран, который турки охотно добавляют в кофе и чай. Кстати, шафран выращивают в старом городе Сафранболу, в Амасре. Милое местечко с открыточными видами. Самсун известен как город, где правил легендарный царь Митридат, основатель Понтийского королевства. В Трабзоне самые популярные туробъекты - монастырь на отвесной скале "Панагия Сумела" и чайные плантации Узунгель, откуда поставляют чай по всей стране. В Трабзоне туристы тратят все лиры до последнего куруша, запасаясь сувенирами, сладостями, кофе, чаем, оливковым масло и оливками. В этой части Турции практически нет привычных пляжей - здесь турки считают, что море для рыбы. Рыбаки здесь повсюду, и часто готовят улов прямо на берегу. Зато новинкой сезона в октябре станет пляжный тур на две недели с посещением Бодрума, Мармариса и Анталии.

Советы путешественнику

© Российская газета

Для круиза из документов понадобится только загранпаспорт, виза не нужна. Будьте готовы к тому, что при посадке паспорт заберут.

Для круиза из документов понадобится только загранпаспорт, виза не нужна. Будьте готовы к тому, что при посадке документ заберут. Минимальный возраст путешественника - два года, дети до 18 лет не допускаются без сопровождения взрослых. Валюту (доллары и/или евро) лучше всего при привозить с собой, а турецкие лиры менять в городах. На борту можно купить доступ к wi-fi, но в море сигнал не ловит. На всякий случай возьмите таблетки от укачивания, желательно без снотворного эффекта. Хотя на ресепшене они есть всегда. Лучше собрать аптечку, несмотря на то что медицинская страховка входит в стоимость тура. Возьмите с собой одежду белого цвета для заключительного праздничного вечера, а также магнит из вашего города, чтобы повесить на дверь каюты.