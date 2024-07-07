Срок за поцелуй, жара за 40: что еще может испортить туристам отдых в ОАЭ

Объединенные Арабские Эмираты — одно из самых популярных направлений зарубежного отдыха у россиян. Туристов привлекают местные пляжи, шопинг и архитектура. К минусам же относят жару, высокие цены и большие расстояния между достопримечательностями. Страна традиционно занимает высокие строчки туристических рейтингов, опережая даже Турцию. Эксперты отмечают высокий уровень безопасности в ОАЭ. Несмотря на это, путешественники могут столкнуться с проблемами — все дело в нюансах местного законодательства. Подробности — в материале NEWS.ru.

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Насколько ОАЭ популярны у россиян

Арабские Эмираты стабильно держатся в топах по популярности у российских туристов. По итогам прошлого года страна заняла вторую строчку рейтинга востребованных зарубежных направлений — ее посетили 1,7 млн россиян (с большим отрывом шла Турция, которая приняла 6,3 млн граждан РФ).

Это ближневосточное государство пользуется спросом у туристов в любой сезон. Только за первые четыре месяца текущего года ОАЭ посетили 572 тыс. россиян. Впереди — пока с относительно небольшим отрывом — идут Турция и Таиланд.

По словам вице-президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрия Горина, популярность ОАЭ обусловлена тем, что эта страна «делает очень хорошие скидки на летний сезон» — это оттягивает туристов с других направлений. Этим летом недельный отдых в хорошей «четверке» в центральной части ОАЭ будет стоить около 110 тысяч рублей на двоих.

За каким отдыхом россияне едут в ОАЭ

Россияне выбирают Эмираты в первую очередь как пляжное направление, отмечает вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян. Поэтому, по его словам, сейчас в стране развиваются курорты, где у отелей есть собственная территория с большой береговой линией и аквапарками. В этом контексте он упомянул эмират Рас-эль-Хайма, который по популярности стоит в одном ряду с Абу-Даби и Дубаем.

«Если же говорить про совокупный трафик российских туристов, то, конечно же, они берут и экскурсионные программы, но, как правило, уже на месте. Отдельная категория — ивент-туризм, который включает и шопинг, и посещение концертов либо спортивных мероприятий», — продолжил собеседник NEWS.ru.



Несмотря на то, что ОАЭ «нельзя назвать дешевой страной», они являются выгодными в плане шопинга. Мурадян пояснил, что размер НДС там составляет всего 5%, к тому же его можно вернуть, оформив Tax free.

Что россиянам нравится в Арабских Эмиратах

Побывавшие в ОАЭ россияне хвалят местные пляжи. По словам travel-блогера Александры Коноваловой, все пляжи в стране — песчаные, на многих из них заход в воду пологий. Лучшими, как она сообщает, пляжи Фуджейры и Шарджи. Один из плюсов — температура воды держится на уровне +20 градусов даже зимой.

«Фуджейра в плане моря и пляжа вообще огонь. Пляжи чистые, море шикарное, плавают черепашки, рыбки, но минус один — очень далеко от Дубая», — делится в одном из туристических чатов россиянка Кристина.



В ОАЭ практически отсутствует историческая архитектура, однако там много рукотворных чудес света: один из самых глубоких в мире бассейнов, самый длинный зиплайн в мире, насыпные острова, музей будущего в Дубае, Лувр Абу-Даби. По словам Артура Мурадяна, ОАЭ «надолго и прочно прописались в Книге рекордов Гиннесса». Также туристов восхищают местные небоскребы, в числе которых самое высокое здание на планете — Бурдж-Халифа.

«Рекомендую этот замечательный город к посещению. Максимум эмоций, впечатлений, красота и великолепие, созданное руками человека всего за несколько десятилетий», — пишет по этому поводу одна из российских туристок.



Отдельного упоминания заслуживает шопинг. Лето считается несезоном в Эмиратах, поэтому для привлечения туристов местные магазины сильно сбрасывают цены — скидки могут превышать 70%.

«Шопинг в июле — один из немногих положительных моментов моей поездки. Цены в магазинчиках радовали глаз с первых минут. Скидки везде! Витрины пестрят яркими вывесками — SALE 50%, 60%, 70%. Впервые я увидела настолько большие скидки в реальности», — поделилась россиянка Елена.



Что россиянам не нравится в Арабских Эмиратах

Не все россияне остаются довольны отдыхом в Арабских Эмиратах. Например, туристы нередко жалуются на большие расстояния между точками притяжения. Тот же Дубай называют городом автомобилистов: хорошие отели обычно расположены в 15–20 километрах от побережья, поэтому отдых на пляже трудно совместить с посещением торговых центров. Удобнее всего в ОАЭ передвигаться на такси, блогер Александра Коновалова.

К минусам россияне часто относят местные цены. Причем это касается не только вещей, но и услуг — экскурсий, например. Последние стоят дорого, но проходят в спешке, из-за чего проникнуться местными достопримечательностями не получается, поэтому приходится ехать повторно, но уже своим ходом.

«На картинках Эмираты выглядят круче, чем в реальности. На один раз посмотреть — нормально, а так, чтобы прочувствовать весь кайф отдыха в Дубае, нужно очень много денег», — сетует Марина.



Опасно ли отдыхать в Арабских Эмиратах

Компания «ЕВРОИНС Туристическое Страхование» подсчитала, что в минувшем году страна заняла третье место (после Мексики и Таиланда) по частоте страховых случаев среди туристов (с показателем 1,6%). При этом сами туристы считают отдых в стране безопасным: в 2023 году так ответили 68% опрошенных туристов.

По данным «Страхового Дома ВСК», статистика по обращениям туристов в 2024 году в ОАЭ не сильно отличается от других стран массового туризма. Большинство страховых случаев приходится на различные заболевания и отравления.

«35% случаев связаны с простудными и лор-заболеваниями; 30% случаев — гастроэнтериты; 5% обращений связаны с повышением давления и аллергическими реакциями; 10–12% — с получением травм», — сообщили NEWS.ru в пресс-службе компании, уточнив, что госпитализация требуется туристам только в 10% случаев.



С какими главными проблемами сталкиваются в ОАЭ туристы

Сильная жара

В «ЕВРОИНС Туристическое Страхование» отмечают, что основной фактор плохого самочувствия у туристов в ОАЭ — сильная жара. Это признают и сами россияне. Например, одна из претензий автора блога «Макс путешествует» состоит в том, что на улице там жарко, но во всех помещениях работают кондиционеры, из-за чего легко простудиться.

В чатах туристов россияне настоятельно не рекомендуют ехать в ОАЭ в июле. По данным сервиса Weather Spark, средняя дневная температура в середине лета достигает там +40 градусов.

«Теперь езжу только в конце марта и в ноябре, чтобы отдых был отдыхом, а не в номере сидеть или по торговым центрам ходить. Мне было очень тяжело. Я себя в то время сумасшедшей посчитала — в такую жару поехали, 52 градуса на солнце было», — делится одна из туристок.



Строгие нравы

В отличие от многих других популярных у россиян туристических направлений, настоящие проблемы путешественникам может доставить местное законодательство. Например, женщинам нельзя ходить по улицам ОАЭ в облегающей одежде, а открытые купальники разрешены только на территории пляжа.

«В первую очередь мы не забываем, что это мусульманская страна, поэтому законы шариата никто не отменял. На территории отеля никто не сможет ограничить вас в формате вашей одежды, но, выезжая в город, лучше одеться во что-то более закрытое», — объяснила NEWS.ru travel-блогер Наталья Ансталь.



В общественных местах лучше не танцевать, поскольку это считается неприличным, отмечает блогер. А за употребление пищи и напитков в общественном транспорте можно получить штраф. В Арабских Эмиратах запрещено публичное проявление чувств, поэтому парам следует быть особенно бдительными. За объятия и поцелуи в общественных местах полагается тюремный срок.