Туриста удивили туалеты в самолете

Необычное расположение туалетов в салоне самолета понравилось многим туристам, посмотревшим видеоролик в TikTok. Туалетные кабинки установлены не в пассажирском салоне, а под ним – где обычно багажные отсеки. О уже не новом, но оригинальном решении 5 июля напомнило издание New York Post, опубликовав видео, набравшее 5 млн просмотров и тысячи откликов.

В коротком сюжете видно, что в середине широкофюзеляжного Airbus A340-600 есть лестница, ведущая на нижнюю палубу. Десяток крутых ступенек и пассажиры попадают в достаточно просторное для самолета помещение с 5-ю индивидуальными санузлами.

«Мне это кажется роскошью», – отметил удивленный планировкой для эконом-класса турист.



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Многие посчитали, что кабинки более удобные по сравнению с обычными аналогами на пассажирских лайнерах. Другие посетовали, что такой подход не является повседневной практикой – для них самое неприятное, когда достается кресло поблизости от туалетов. Пассажиры вспомнили о неприятных запахах и про толкучку рядом с ними, что очень раздражает.

Заодно упомянули и другие неудобства на борту, например, когда снимают обувь во время полета, а также ходят по салону в одних носках. Других бесят громко разговаривающие соседи и попытки полностью занять общий подлокотник между креслами, что нередко приводит к конфликтам.

Автор видеоролика уточнил, что это единственный коммерческий самолет, туалеты которого расположены на нижнем уровне. Борт выполняет регулярные рейсы в авиакомпании Lufthansa. Оригинальное решение конструкторы «Аэробуса» предложили еще несколько лет назад, но заказчики лайнеров пока не вдохновились такой перспективой.

Ранее «ТурДом» писал, что необычную идею применили в организации работы общественного туалета в популярном у туристов месте в Китае – над кабинками для женщин не просто установили LED-табло со сменой цвета, напоминающее самолетное зеленое-красное, но и внедрили в конструкцию таймер.