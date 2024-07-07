В Турции туристам придется платить обязательные чаевые

В Турции могут ввести регулирование в вопросе о чаевых для персонала, теперь они будут включены в чек при оплате кредитной картой. Об этом рассказал президент TURYIB (Ассоциация инвесторов, ресторанов и гастрономических операторов) Кая Демирер.

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По официальной версии, такое нововведение будет сделано для удобства оплаты кредитной картой, а также для «прозрачности» получения денежных средств. С другой же стороны, такие меры были предприняты из-за того, что отдых в Турции стал дорожать и многие туристы стали «зажимать» чаевые.

«Новое регулирование станет решением проблемы уменьшения чаевых, оставленных в наличных деньгах обслуживающему персоналу, которое началось с периода пандемии и достигло своего пика с инфляцией», – заявил Демирер.



По словам президента TURYIB, возможность туристов платить чаевые с кредитки позволит сделать систему прозрачной, а туристы, оплачивающие чаевые таким образом, смогут больше не держать при себе наличку и оформлять эти затраты как расходы.

«В соответствии с новыми правилами чаевые будут передаваться сотрудникам только после 10%-ного налогового вычета. Они будут взиматься в обязательном порядке под названием платы за обслуживание, которую мы встречаем время от времени», – объяснил президент ассоциации.



Демирер пояснил, что 95 % посетителей платят по счету кредитными картами, а согласно закону, вписать в чек чаевые можно только как «плату за обслуживание». Из этой суммы вычитают большие проценты, а работники недополучают деньги. Теперь же сотрудники смогут увеличить свои доходы, которые четко будут зафиксированы, пишет tourprom.ru.

Ранее в Турции заявили, что владельцы отелей боятся потерять российских туристов. Сейчас в стране из-за инфляции происходит повышение валютных курсов, что может оттолкнуть отдыхающих из России.