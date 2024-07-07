Россияне все чаще выбирают для отдыха Египет

Египетские курорты набирают популярности среди россиян и вскоре могут опередить Турцию по размеру предложения. Сейчас туристы из России занимают второе место в рейтинге по данным местных отельеров. Первое и третье досталось немцам и полякам.

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Обнадеживающей статистикой поделился вице-президент по инвестициям в туризм Красного моря Самех Ховайдак. По его словам, в июне 2024 года гостиницы были загружены свыше, чем на 75%. Согласно прогнозам «от достигнутого», в следующем сезоне этот показатель может превысить 80%.

Как следует из статистики, зачастившие в Египет в последние годы жители Германии являются регулярными клиентами в отелях Хургады и Шарм-эль-Шейха. Локации для отдыха россиян пока остаются переменчивыми, но сам турпоток из России стабильно растет.

Как считает вице-президент, повышение привлекательности Египта связано с улучшением сервиса, на который ранее существовало множество нареканий, а также рост цен на турецких курортах.

Турция, долгое время считавшаяся флагманом туриндустрии, особенно среди россиян, стремительно теряет очки из-за растущих цен на весь спектр услуг. По этой же причине туристы из Европы все чаще выбирают вместо Турции Египет, пишет портал «Турпром».