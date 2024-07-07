Турция потеряла свою основную конкурентную привлекательность для туристов

Стоимость отдыха на турецком берегу вскоре может сравниться с ценниками на европейских курортах. Рост цен лишает Турцию ее основной притягательности – недорогой возможности провести досуг у теплого моря.

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Сложившимся положением всерьез обеспокоен турецкий туристический бизнес. Ситуация ставит его в невыгодное положение по сравнению с другими востребованными направлениями, пишет turizmguncel.com.

Переписывать ценники местных отельеров и прочих занятых в инфраструктуре заставляют инфляция, подорожание энергоносителей, и, как следствие, рост затрат.

Кроме того, немалые потери сфера туриндустрии республики понесла в 2023 году во время стихийных лесных пожаров в курортной зоне. Убавили популярности, особенно среди россиян, и слухи об отказе некоторых банков принимал карты системы «Мир».

Негативным фактором стали постоянные задержки авиарейсов: не так давно сразу несколько самолетов с россиянами были на долгие часы задержаны в Анталье.

Между тем именно поток туристов из России до сих пор приносит стране основной доход в сфере отдыха и досуга. Однако вскоре этот баланс может измениться: из-за неопределенности в решении перечисленных вопросов россияне все чаще выбирают отечественные курорты, свидетельствуют в АТОР.