Главный аэропорт Милана будет назван в честь Сильвио Берлускони

Аэропорт Милан-Мальпенса, главный аэропорт итальянского города Милан, теперь будет носить имя бывшего государственного деятеля Сильвио Берлускони, сообщил в субботу министр транспорта Италии Маттео Сальвини.

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Сильвио Берлускони трижды занимал пост премьер-министра Италии в период с 1994 по 2011 год. Он умер в июне 2023 года в возрасте 86 лет.

Этот незаурядный человек, который также был медиа-магнатом и основателем партии Forza Italia, оставил неизгладимый след в Италии. Различные политические течения по-прежнему расходятся во взглядах на то, как следует чтить память "Кавальера". В итоге правительство Джорджии Мелони наконец решило переименовать главный аэропорт Милана, который теперь будет называться аэропортом Сильвио Берлускони.

Как сообщает AFP, это решение, однако, оказалось не по вкусу левоцентристскому мэру мегаполиса Беппе Сала. Он делает акцент на постановлении, согласно которому здания и общественные площади могут быть переименованы во имя личности только спустя 10 лет после его смерти. В прошлом месяце городской совет Милана заблокировал план по переименованию площади в имя Берлускони.