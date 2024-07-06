Северные страны начали переманивать европейских туристов

В Европе заметили растущую популярность северных стран на фоне климатических изменений, юг и его традиционные курорты больше не пользуется таким спросом.

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Опрос Европейской комиссии по туризму показал, что 76% туристов избегают мест с экстремальными погодными условиями. Многие боятся высоких температур, особенно летом, и отмечают, что изменения климата повлияли на их предпочтения по месту отдыха.

Юг Франции, Мальорка в Испании и Турция в результате потеряли часть турпотока из Европы, а, например, Норвегия и Швеция получили новых гостей. Кстати, месяцы путешествий тоже сменились, популярнее стали май и октябрь.

Что касается российских туристов, то для них рассчитали среднюю стоимость отдыха на местных курортах и рассказали, где можно сэкономить на жилье.