Эксперт рассказал, почему в Турции так любят кошек

На улицах Стамбула только по официальным данным живет около 150 тысяч кошек. На всю Москву их приходится в два раза меньше. Но по ощущениям туристов, в Стамбуле кошек гораздо больше этого числа.

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В рекламных буклетах, которые раздают туристам, Стамбул называют «городом кошек» и «кошачьим раем». Большая часть кошек ручные и дают себя гладить, а местные жители массово строят им домики.

Такое необычное для других крупных городов отношение связано с историческим привлечением турками кошек для борьбы с грызунами и охраной от них запасов продовольствия. Кроме того, в исламе кошки являются привилегированными животными: им разрешено входить в мечеть, а помощь им мусульманами является богоугодным делом.

В Турции убийство кошки является уголовным преступлением, максимальным наказанием за которое является тюремное заключение сроком на четыре года.

Жители и гости Стамбула в ночь на 6 июля могли наблюдать падающий метеорит.

Турецкие курорты все еще остаются одними из самых популярных у россиян.