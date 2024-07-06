Туристам перед вылетом в Анталью внезапно поменяли номер рейса

В ночь на субботу был отменен рейс ZF 1037 авиакомпании AZUR air из Екатеринбурга в Анталью. Боинг должен был отправиться в 02:20 по местному времени и через 3 часа прибыть в Турцию. Во всяком случае, такую информацию выдавало онлайн-табло аэропорта Кольцово.

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Однако вскоре выяснилось, что 336 туристов на курорт все-таки улетели, хоть и с небольшой задержкой. Как рассказали TourDom.ru в AZUR air, «в связи с оперативной коррекцией расписания 4 июля была изменена нумерация рейса от 6 июля из Екатеринбурга в Анталью». По словам нашего собеседника, рейс вылетел сегодня под другим номером – ZF 1041 – в 06:35 по местному времени.

«Все пассажиры были заблаговременно оповещены о новом времени вылета авиакомпанией и туроператором», – уточнил представитель перевозчика.



Он также напомнил, что расписание чартерных рейсов – гибкое и может меняться за 24 часа до вылета: «Именно поэтому мы всегда просим пассажиров оставаться на связи с туроператором или турагентом до вылета рейса».

Некоторых подписчиков телеграм-канала «Крыша ТурДома» подобные корректировки сильно расстраивают. Вот отзывы:

«Поэтому не люблю эти чартеры, вечные проблемы», «Расписание гибкое и может меняться за 24 часа до вылета, а то, что люди дни отдыха теряют, это норма?» Однако другие туристы приняли сторону перевозчика: «Они в 6 утра улетели, кто что потерял? Не нравится – платите за регулярку, правда их тоже задерживают и отменяют», «Покупаем регулярку и тогда требуем возмещения».



В конце июня мы написали, что пассажиры рейса AZUR air 5 часов ждали вылета из Антальи в Москву. Из-за духоты в салоне некоторые туристы приняли решение раздеться по пояс, чтобы легче перенести жару.