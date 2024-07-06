Российские туристы назвали любимую страну для отдыха

Любимой страной для отдыха у большинства россиян (42%) оказалась Россия, следует из опроса NEWS.ru. 11% респондентов назвали своими фаворитами турецкие курорты.

По 6% россиян предпочитают проводить отпуск в Европе или в странах Восточной Азии. По 2% опрошенных отдали предпочтение Египту и странам СНГ. 1% респондентов любит отдыхать в Китае. Еще 30% россиян поинтересовались, что такое отдых. Всего в опросе приняли участие более 4 тысяч человек.

Ранее тревел-блогер Наталия Ансталь рассказала, что туристам, которые хотят познакомиться с индонезийской культурой, стоит отправиться на остров Ява. По ее словам, также стоит обратить внимание на живописный остров Комодо, где обитают ящерицы. Она подчеркнула, что Индонезия является достаточно интересной и большой страной для путешественников с удобной логистикой.

Она добавила, что остров Бали считается главным туристическим местом и совмещает различные виды отдыха, в частности серфинг. По ее мнению, из достопримечательностей на Бали выделяется природа. Так, на острове есть водопад Секумпул и вулкан Батур, где можно встретить красивый рассвет. Тревел-блогер отметила, что недалеко от Бали находятся красивые острова Гили с коралловыми рифами, предназначенные для спокойного пляжного отдыха.