Проснувшийся в Италии вулкан Стромболи напугал туристов

В Италии проснулись сразу два вулкана. На Сицилии Этна взметнула столб пепла на 4,5 км, по склонам потекли потоки лавы. В пятницу на несколько часов пришлось закрывать аэропорт Катании – взлетно-посадочную полосу в нескольких местах засыпало пеплом. К вечеру вчерашнего дня воздушную гавань открыли, но некоторые рейсы отправлялись с задержками. Мэр Катании также распорядился ограничить скорость движения автомобилей в городе до 30 км/ч. А движение на мотоциклах и вовсе запретили.

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Примерно в это же время напомнил о себе действующий вулкан Стромболи на Липарских островах, куда организуются многочисленные туристические экскурсии.

«Взрывы и высокие облака пара держали в напряжении туристов», – сообщило итальянское издание Ansa.



А вот жители острова отнеслись к происходящему куда более спокойно.

«Я вообще не чувствую какой-то тревоги или угрозы. Стромболи просто делает свою “работу”. Для меня жить в городе опаснее», – поделился Марко Мерлино, проживающий в деревне Гиностра у подножья вулкана.



Власти ввели запрет на восхождения, закрыли пляжи в ночное время и поставили на стоп остановки небольших круизных судов.

«Не надо забывать, что Стромболи является действующим вулканом и ведет себя соответственно. Меры предосторожности, принятые властями, направлены на предотвращение любых рисков для населения и посетителей», – прокомментировали в туристической ассоциации Липарских островов.



Впрочем, серьезных последствий для туризма извержения на Сицилии и Липарах пока не вызвали. Вместе с тем в истории международного туризма были примеры, когда пробуждения вулканов надолго прерывало авиасообщение сразу во многих странах. В марте 2010-го во время извержения Эйяфьядлайёкюдля в Исландии облако пепла поднялось на 13-километровую высоту и распространилось над территорией Великобритании, Дании, Германии, Франции, некоторых государств Скандинавии и Балтии. Аэропорты не работали, рейсы массово отменялись.