Повлияют ли новые правила в аэропортах Турции на турпоток из России

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий выразил мнение, что новые правила досмотра пассажиров в аэропортах Турции не повлияют на популярность этого направления среди россиян.

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Как он заявил в беседе с Life.ru, изменения могут лишь увеличить возможные очереди в турецких аэропортах.

«Хотя приверженность к ранее доступным курортам всё равно, уверен, останется», — сказал лидер либерал-демократов.



При этом он отметил, что его партия считает необходимым развивать национальный туризм. В связи с этим политическая сила выступала с инициативой сделать бесплатным проезд по России до места отдыха и обратно для детей в возрасте до 17 лет включительно.

Ранее сообщалось, что в России могут разрешить регистрацию в гостиницах по военному билету, правам, а также загранпаспорту.