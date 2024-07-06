Как попасть на «Египетские Мальдивы»

Пост в тг-канале «Крыша ТурДома» о запуске групповых туров на средиземноморский курорт Египта Эль-Аламейн вызвал живой интерес подписчиков. Туристы, ранее бывавшие на египетском побережье Средиземного моря, пишут в комментариях о гостиницах, заслуживающих внимания, об оптимальных вариантах, как добраться до курорта. Мы обобщили и дополнили полезную информацию и делимся ею с вами.

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«Египетские Мальдивы»

Курорт Эль-Аламейн популярен у европейских туристов, но пока мало знаком российским, предпочитающим отдых в Шарм-эль-Шейхе и Хургаде. Расположен на Средиземноморском побережье, в 260 км от Каира и в 85 км от Александрии.

Эль-Аламейн часто называют «египетскими Мальдивами» за белоснежные пляжи и чистое море. Недаром неподалеку именно от этого места планируется строительство нового роскошного курорта Рас-эль-Хикма, в который инвесторы из ОАЭ собираются вложить более 150 млрд долларов.

Считается, что Эль-Аламейн подходит для семейного отдыха, а вот тусовок и шумных развлечений немного. Лучшее время для поездок – летний сезон, по октябрь включительно, так как климат не столь жаркий, как на побережье Красного моря.

На курорте активно строятся отели. Например, в этом году открыт Rixos Premium Alamein 5* – второй объект этой известной гостиничной сети в Эль-Аламейне. Первый – Rixos Alamein 5* – принимает отдыхающих с 2014 года. Туристы, побывавшие на курорте, рекомендуют также комплекс Al Alamein Hotel 5*, а еще расположенный по соседству с ним Address Marassi Golf Resort 5* – его гости могут пользоваться не только всей инфраструктурой на территории, но и пляжем, бассейнами и ресторанами Al Alamein Hotel 5*.

На сайтах российских онлайн-тревел-агентств ассортимент отелей Эль-Аламейна невелик. На даты с 4 по 10 августа доступно лишь семь вариантов размещения, разброс цен значительный – от 58 тыс. до 1,86 млн руб. за неделю на двоих в зависимости от категории размещения. GDS-туры на курорт (авиабилеты приобретаются под запрос в глобальных системах дистрибуции. – Ред.) есть у нескольких туроператоров, групповые турпакеты, но пока только в два отеля – Rixos Alamein 5* и Rixos Premium Alamein 5* продает Библио-Глобус.

В Каир или в Александрию?

Прямые авиарейсы из Москвы летают в Каир. Билеты «Аэрофлота» на 3 августа туда, 10 августа обратно стоят 69,6 тыс. руб. плюс 12,3 тыс. руб. за перевозку чемодана. EgyptAir в те же даты доставит в столицу Египта за 76,3 тыс. руб., багаж включен в тариф (здесь и далее приведены цены, актуальные по состоянию на 16:00 2 июля. – Ред.).

Путь до курорта из аэропорта занимает не менее 3,5 часа. Организованные туристы, прибывающие в Каир по линии Библио-Глобуса «Аэрофлотом», пользуются групповым трансфером, входящим в стоимость турпакетов.

Самостоятельные путешественники пользуются перелетом со стыковкой из Москвы в Александрию. Дорога оттуда в Эль-Аламейн короче, время в пути – от 1,5 часа. Такси обходится в 10–20 долларов.

Авиабилеты из российской столицы в Александрию на даты 3 августа туда, 4 августа обратно предлагаются по ценам от 61,4 тыс. руб. Лететь придется с пересадкой в ОАЭ или Турции.

Что посмотреть

Благодаря географическому положению Эль-Аламейн подходит не только для пляжного отдыха, но и для экскурсий. Путь до исторических памятников Александрии или пирамид Гизы пусть и не близок, но гораздо короче, чем из Шарм-эль-Шейха или Хургады.

Сам курорт может заинтересовать любителей военной истории – можно посетить мемориалы, посвященные проходившим здесь крупным сражениям Второй мировой войны. А увлекающимся дайвингом понравятся погружения к затонувшим у побережья боевым кораблям.