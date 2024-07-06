Волонтеры вернули на родину женщину, застрявшую в аэропорту Таиланда без денег

Волонтеры помогли вернуться в РФ бывшему дознавателю полиции в Краснодаре, которая, оставшись без средств, просила милостыню в аэропорту Таиланда. Об этом сообщила волонтер Светлана, помогающая российским гражданам в Таиланде.

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4 июля она рассказала о 40-летней Юлии Сухановой, которая девять дней находилась в аэропорту Суварнабхуми. У нее не было телефона и наличных, поэтому россиянка не могла приобрести билет домой. Она выживала только за счет подаяний в аэропорту. У нее также закончился срок действия загранпаспорта.

Мать женщины отказалась ей помогать, и волонтеры нашли спонсоров, которые оплатили билеты и покупку сотового телефона.

— Мы ее отправили, она улетела и уже находится в Москве, — рассказала волонтер РИА Новости, добавив, что большая часть собранных денег ушла на оплату просрочки визы, поэтому до Краснодара россиянка доедет сама.



Суханова служила в полиции дознавателем, ее уволили в феврале 2021 года из-за нарушения служебной дисциплины.

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