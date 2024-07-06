Цены на отдых в некоторых популярных отелях Турции снизились

Стоимость отдыха в популярных отелях Турции с вылетом из Москвы в июле за последние 2 недели заметно снизилась. Редакция TourDom.ru выяснила, в какую сумму обойдется недельный тур для двоих взрослых.

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На 9% стал дешевле турпакет на 8 дней с проживанием в четырехзвездочном Seagull Hotel в Бельдиби с отправлением из столицы 12 июля. 25 июня его можно было забронировать за 162 тыс. руб., сейчас аналогичный вариант предлагается за 147 тыс. Здесь и далее рассматриваем недельные туры с вылетом из Москвы 12–14 июля на двоих взрослых.

Еще заметнее, на 18%, упал в цене тур с размещением в Barut B Suites 4*. В 20-х числах июня он продавался за 203 тыс. руб., сейчас такой же турпакет доступен за 167 тыс. на двоих. Отправление из столицы – 12 июля.

Стоимость отдыха в Kirman Sidemarin 5* плавно снижалась, начиная с мая. Сначала, 12 мая, недельный тур на середину июля был выставлен за 288 тыс., сейчас тариф упал до 240 тыс. Итого поездка стала на 17% доступнее. С 336 тыс. до 289 тыс. руб., или на 14%, снизились прайсы на отдых в Barut Hemera 5* в Сиде.

В то же время стоимость отдыха в других известных гостиницах в течение месяца практически не изменилась. Например, в ту же сумму, что и в мае, обойдется июльский тур в Belek Beach Resort 5*. Стоимость недельной поездки колеблется от 245 тыс. до 249 тыс. руб. на двоих.

Туры в некоторые популярные отели, напротив, стали дороже. В частности, отдых в Akka Alinda с вылетом в июле обошелся бы в 218 тыс. руб., если бронировать в конце мая. Сейчас такой же вариант можно заказать уже за 232 тыс. руб.

Рассматривая отели более высокого уровня, также можно найти предложения со значительным снижением прайсов. В мае июльский тур в Regnum Carya туроператоры выставляли за 782 тыс. руб. Сейчас тур с вылетом в ту же дату стал дешевле на 160 тыс., т. е. на 20%.

Между тем Maxx Royal Belek Golf Resort почти не изменился в цене: в мае недельный тур стоил 665 тыс. руб., сейчас – 633 тыс. Прайсы на туры в Cullinan Golf & Resort Belek даже подросли: если весной пакет с вылетом из Москвы можно было забронировать за 700 тыс. руб., то сейчас его предлагают за 820 тыс.