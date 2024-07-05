В Таиланде разрешат продавать алкоголь в аэропортах во время буддийских праздников

Национальный комитет Таиланда по контролю над оборотом алкогольной продукции распорядился разрешить продажу горячительных напитков в шести крупнейших международных аэропортах страны во время буддийских праздников. Об этом сообщила газета Bangkok Post.

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Таким образом, таиландские воздушные гавани, в том числе Суваннапхум и Пхукет, станут единственными зонами, где будет разрешена продажа алкоголя в священные для буддистов дни - Асанха Буча (празднуется в июле или начале августа), Висакха Буча (в мае или июне), Макха Буча (в феврале или марте), а также первый и последний дни буддийского поста, который длится в период сезона дождей с июля по октябрь. Как ожидается, такая мера должна содействовать увеличению расходов путешественников и развитию туристической отрасли в целом. При этом власти не уточнили, когда решение вступит в силу.

В конце 2007 года правительство, сформированное Советом национальной безопасности после государственного переворота в 2006 году, приняло законопроект о контроле за распространением алкогольных напитков. После вступления закона в силу правительство издало министерское постановление, запрещающее продажу алкогольных напитков в вышеуказанные праздники. Только отели были освобождены от этого запрета, однако в 2015 году правительство, назначенное Национальным советом по поддержанию мира и порядка после госпереворота в 2014 году, распространило этот запрет и на гостиницы.

Как ранее заявил премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин, правительство после жалоб рестораторов также рассмотрит вопрос отмены запрета на продажу алкогольной продукции в дневное время с 14:00 до 17:00, который действует в королевстве более 50 лет. Ограничения на продажу алкоголя были введены в Таиланде в 1972 году с целью недопущения употребления горячительных напитков работниками в обеденное время. Продажа алкоголя в королевстве также запрещена с полуночи до 11:00.