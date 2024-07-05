Китай готов помочь сделать отдых иностранцев в стране лучше

Китай готов оптимизировать политику по отношению к персональным обменам, чтобы сделать поездки иностранных гостей в КНР более удобными и комфортными. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин в ответ на соответствующий запрос журналистов.

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Она отметила, что по мере непрерывного облегчения ограничений по въезду в Китай все большее количество иностранных друзей смогут воспользоваться более упрощенными условиями для поездок в Китай с туристическими целями.

По ее сообщению, за первые пять месяцев текущего года въездной турпоток в Китай превысил 12 млн человеко-раз, при этом число въездов в безвизовом режиме составило свыше 7 млн человеко-раз. Лишь в период каникул по случаю традиционного китайского праздника Дуаньу число въехавших в страну и выехавших из нее иностранцев выросло на 57% в годовом исчислении, пишет «Жэньминь жибао он-лайн».

Ранее сообщалось, что Китай призвал США соблюдать рыночные принципы и правила международной торговли.