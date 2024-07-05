Эксперт рассказал, сколько питомцев улетело отдыхать за границу

За первые шесть месяцев 2024 года Челябинскую область покинули, чтобы полететь с хозяевами за границу, 109 домашних животных: 74 собаки и 35 кошек.

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Состояние четвероногих компаньонов южноуральцев оценивали в рамках ветеринарного контроля инспекторы Уральского межрегионального управления Россельхознадзора. Кроме того, проверяющие изучали сопроводительные документы.

Особое внимание уделялось идентификационным данным, результатам вакцинации и лабораторным исследованиям.

Как сообщила пресс-секретарь Уральского межрегионального управления Россельхознадзора Татьяна Нахтигаль, нарушений выявлено не было - все домашние любимцы благополучно получили экспортные ветеринарные сертификаты.

Она отметила, что чаще всего животных-компаньонов южноуральские туристы берут с собой в Турцию (23%), Сербию (11%), Грузию (6,5%), Италию (5,5%), США и Испанию (4,6%), Абхазию (4,5%), Азербайджан (3,7%), Израиль (2%).

Также четвероногие питомцы жителей Челябинской области с начала года побывали в Германии, Черногории, Мексике, Кипре, Португалии, Вьетнаме, Франции, ОАО, Албании, Польше, Литве, Финляндии и Южной Корее.