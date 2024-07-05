Тревел-блогер раскрыла главные нюансы отдыха в Индонезии

Туристам, которые хотят познакомиться с индонезийской культурой, стоит отправиться на остров Ява, заявила NEWS.ru тревел-блогер Наталия Ансталь. По ее словам, также стоит обратить внимание на живописный остров Комодо, где обитают ящерицы. Она подчеркнула, что Индонезия является достаточно интересной и большой страной для путешественников с удобной логистикой.

Если кто-то хочет посмотреть именно индонезийскую культуру, что-то более серьезного уровня, то можно отправиться на остров Ява. Если хочется посмотреть больших ящериц, то есть остров Комодо. Из достопримечательностей на Бали выделяется природа. Советую подняться на вулкан Батур, где очень красиво можно встретить рассвет. На Бали есть красивейший водопад Секумпул, прекрасный дворец Тиртаганга и храм Танах-Лот, — отметила Ансталь.



По ее словам, остров Бали считается главным туристическим местом и совмещает различные виды отдыха, в частности серфинг. Тревел-блогер рассказала, что недалеко от него находятся красивые острова Гили с коралловыми рифами, предназначенные для спокойного пляжного отдыха.

Ранее Ансталь посоветовала отдыхать на Бали на пляжах Улувату и Джимбаран, поскольку там более спокойная вода. Кроме того, по ее словам, интересным для туристов будет пляж Чунгу с черным песком.