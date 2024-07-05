СМИ: в турецких аэропортах ужесточат правила досмотра пассажиров

Парламент Турции в четверг вечером принял поправки к закону о гражданской авиации, ужесточающие в том числе процедуры досмотра пассажиров в аэропортах. Об этом сообщил телеканал Habertürk.

© РИА Новости / Максим Блинов

По его данным, правила будут соответствовать нормам Конвенции о международной гражданской авиации (Чикагская конвенция), согласно которым сотрудники службы безопасности могут досматривать вещи пассажиров на входе в терминал и при входе в зону посадки. Это касается как личного багажа, так и электронных устройств. В случае отказа предоставить вещи для досмотра пассажира не пустят в аэропорт или в зону вылета. Запрещенные к провозу вещи и предметы будут конфискованы на месте.

Отдохнувшие в Турции россияне на сутки остались без багажа

В основных аэропортах Турции предусмотрены два пункта досмотра: при входе в зону общего доступа и в так называемой чистой зоне после регистрации на рейс. Пункты оснащены современным оборудованием, при необходимости проводится физический досмотр.

Поправки также вводят штрафы на сумму от $620 до $15,6 тыс. за то, что экипаж самолета не уведомил власти о каких-либо нарушениях закона на борту во время полета. За запуск квадрокоптера без разрешения или за пределами разрешенных управлением гражданской авиации зон оператору грозит порядка $1,8 тыс. штрафа.