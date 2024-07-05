В Бодруме состоялось открытие отеля Maxx Royal Bodrum

В Бодруме открылся отель Maxx Royal Bodrum. Территория отеля вмещает 8 ресторанов, включая A La Carte. В ресторане изысканной кухни Oro гости смогут попробовать блюда, которые приготовит для них шеф-повар Альфред Руссо (обладатель звезды Мишлен).

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Отличительной особенностью отеля является принципиально новая концепция. Его работа осуществляется на базе завтраков, в отличие от отелей Maxx в Кемере и Белеке. Территорию отеля отличает продуманный ландшафтный дизайн, удобные и стильные зоны для отдыха, а также уникальные экзотические растения. К услугам гостей – виллы и сьюты на 2-3-4 спальни. Также в отеле функционирует Wellbeing центр на 6000 кв. м со SPA-процедурами и секциями по фитнесу.

Дети возрастом от 1 года могут оставаться в детском клубе на 1100 кв. м. В нем отсутствуют острые углы, есть кинотеатр, комната для сна, зоны для разных активностей. Детский центр выполнен в стиле «эко».

Анастасия Созинова, основательница турагентства SKAZKA TRAVEL CONCIERGE, была приглашена в роли эксперта для демонстрации отеля и получения обратной связи.