Расходы туристов в Саудовской Аравии выросли до 12 млрд долларов США
Траты туристов в Саудовской Аравии выросли в годовом исчислении на 23 процента в первые три месяца 2024-го, достигнув 45 млрд саудовских риялов (1 трлн рублей, или 12 млрд долларов США). Об этом сообщает Arab News.
Центральный банк Саудовской Аравии установил, что туристический платежный баланс, учитывающий расходы иностранных туристов в стране и траты жителей Королевства, выезжающих за границу, продемонстрировал профицит в размере 24 млрд саудовских саудовских риялов. Это на 46 процентов больше, чем в 1-ом квартале 2023 года.
Увеличение расходов путешественников в Саудовской Аравии показывает, что страна планомерно движется к цели войти в десятку лучших мировых туристических направлений в 2024 году, отмечает издание.
Согласно исследованию Всемирного экономического форума, опубликованному в мае, количество международных туристов и вклад мирового туристического сектора в мировой ВВП в этом году вернутся к допандемийному уровню.
По темпам восстановления турпотока лидирует Ближний Восток, при этом Саудовская Аравия демонстрирует наилучшую динамику: Королевство поднялось с 50-го места в 2019 году до 41-го в 2024 году в рейтинге развития путешествий и туризма ВЭФ. Эта тенденция обусловлена увеличением спроса на поездки, чему способствуют инвестиции саудовских властей в туризм и достопримечательности, а также большая доступность авиарейсов.