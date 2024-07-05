Расходы туристов в Саудовской Аравии выросли до 12 млрд долларов США

Траты туристов в Саудовской Аравии выросли в годовом исчислении на 23 процента в первые три месяца 2024-го, достигнув 45 млрд саудовских риялов (1 трлн рублей, или 12 млрд долларов США). Об этом сообщает Arab News.

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Центральный банк Саудовской Аравии установил, что туристический платежный баланс, учитывающий расходы иностранных туристов в стране и траты жителей Королевства, выезжающих за границу, продемонстрировал профицит в размере 24 млрд саудовских саудовских риялов. Это на 46 процентов больше, чем в 1-ом квартале 2023 года.

Увеличение расходов путешественников в Саудовской Аравии показывает, что страна планомерно движется к цели войти в десятку лучших мировых туристических направлений в 2024 году, отмечает издание.

Согласно исследованию Всемирного экономического форума, опубликованному в мае, количество международных туристов и вклад мирового туристического сектора в мировой ВВП в этом году вернутся к допандемийному уровню.

По темпам восстановления турпотока лидирует Ближний Восток, при этом Саудовская Аравия демонстрирует наилучшую динамику: Королевство поднялось с 50-го места в 2019 году до 41-го в 2024 году в рейтинге развития путешествий и туризма ВЭФ. Эта тенденция обусловлена увеличением спроса на поездки, чему способствуют инвестиции саудовских властей в туризм и достопримечательности, а также большая доступность авиарейсов.