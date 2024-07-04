Чехия запретит въезд россиянам с обычным загранпаспортом

С 3 июля граждане России не смогут въехать на территорию Чехии без биометрического загранпаспорта. Об этом информирует местное издание České noviny, ссылаясь на распоряжение внешнеполитического ведомства страны.

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"Чешская республика не признает с 3 июля небиометрические паспорта Российской Федерации. Гражданам России с такими паспортами будет запрещено находиться на территории Чехии. МИД Чехии сообщил об этом на заседании компетентного органа Европейского союза и призвал другие государства действовать подобным образом", - отмечает издание, подчеркнув, что по тому же пути уже пошла Дания.



Как пояснила прессе представитель чешского МИД Мариана Вернерова, в случае наличия у россиянина небиометрического загранпаспорта он будет приравнен к нелегалам. По словам чиновницы, соответствующее решение МИД Чехии объясняется тем, что обычные паспорта намного проще подделать.