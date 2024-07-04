Названы главные места, которые стоить посетить в самой закрытой стране мира

В частности, сезон отдыха на полуострове начинается в мае и продолжается до октября, когда погода наиболее благоприятна для туристических прогулок, с небольшим количеством дождей, отмечает «Радио 1».

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Туры в Северную Корею включают разнообразные программы: от ознакомительных экскурсий по основным достопримечательностям, таким как Пхеньян и Триумфальные ворота, до более глубоких исследований истории и культуры страны. Все туристические группы контролируются гидами, что обеспечивает безопасность и строгое соблюдение расписания посещений. Свободное посещение страны строго запрещено.

Кроме того, рекомендуется учитывать острый дефицит лекарств в стране и иметь при себе необходимые медикаменты.

Туристические маршруты также включают посещение знаменитой Корейской демилитаризованной зоны (ДМЗ), которая разделяет Северную и Южную Корею. Это уникальное место стало символом прекращения военных действий на полуострове после Корейской войны в 1953 году. В рамках экскурсии туристы могут посетить национальный парк в буферной зоне и увидеть редкие растения и животных.

Северная Корея также предлагает возможность исследовать свои природные богатства, такие как Алмазные горы и горы Механ, которые славятся своей природной красотой и историческими памятниками. Путешественники могут посетить древние буддийские храмы, музеи и национальные парки, наслаждаясь аутентичной культурой и архитектурой страны.

Ранее США подали в суд на Иран, Сирию и КНДР за помощь ХАМАС, а также КНДР запустила две баллистические ракеты в направлении Японского моря.