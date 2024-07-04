101-летнюю туристку прокатили в первом классе Emirates

101-летнюю туристку из Алжира во время возвращения из Дубая ждал приятный сюрприз – авиакомпания Emirates, узнав о пассажире столь почетного возраста, бесплатно пересадила ее в первый класс самолета.

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Рашида Самати навестила друзей в ОАЭ и возвращалась домой, когда столкнулась с неожиданно высоким сервисом. Ожидание вылета в VIP-зале, да и сам перелет в первом классе очень воодушевили пассажирку. Настолько, что она пообещала стать постоянным клиентом арабского перевозчика.

Рашида рассказала, что путешествовать начала в 1944-м. Впервые в своей жизни она села на самолет, когда отправилась в Париж. С тех пор она превратилась в заядлую туристку. Непосредственно в Дубае она гостила в третий раз. Она рассказала журналистам, что очень любит это направление за доступность, яркие достопримечательности и хорошую медицину.

Ранее TourDom.ru писал, что пара пенсионеров подала в суд на авиакомпанию JetBlue, потому что из-за поломки кресла в первом классе не разложились полностью.