Туризм Турции теряет свое главное конкурентное преимущество

Турбизнес Турции бьет тревогу: из-за высоких цен курорты проигрывают в конкуренции за туристов другим популярным туристическим странам. Об этом пишет turizmguncel.com.

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Издание приводит мнение президента подразделения Ассоциации турецких туристических агентства в Измире (TÜRSAB Izmir BTK) Кыванча Мерича: «Нашей основной точкой роста по сравнению с конкурирующими направлениями было ценовое преимущество, теперь мы его теряем. Инфляция, рост минимальной зарплаты и текущих расходов вынуждают отельеров повышать тарифы. Гостиницы и рестораны в нашей стране стали слишком дороги не только для местного населения, но и для иностранных туристов, особенно россиян».

Эксперт отмечает: несмотря на то что стоимость проживания высока, ни о каких сверхдоходах гостницам говорить не приходится. Напротив, бизнес теряет в рентабельности. Ситуацию он называет тупиковой: «сезон застопорился». Загрузка отелей в июле оставляет желать лучшего, спрос нужно бы стимулировать спецпредложениями, но такой возможности нет.

«Я не верю, что ценовая политика изменится. Из-за стремительного роста стоимости жизни официанты в гостиничных ресторанах требуют зарплату до 60 тыс. лир (160 тыс. руб. – Ред.). Как при таких издержках снижать тарифы на размещение?» – задается риторическим вопросом специалист.



Говоря о своем регионе, Бодруме, эксперт отметил, что количество туристов сокращается – многие выбирают в качестве альтернативы более дешевый отдых, например на греческих островах. Ему вторит и представитель турбизнеса другого региона на Эгейском побережье Турции – президент Ассоциации туризма Дидима Мелих Коюнджу:

«Мы приближаемся к середине сезона, а заполняемость гостиниц все еще низкая. Причина та же – высокие цены. А снизить их мешают «растущие расходы, затраты на персонал, увеличение налогов».



Судя по настроениям в турбизнесе Турции, ждать удешевления отдыха в июле-августе туристам вряд ли придется. Ранее мы

писали, что отельеры на курортах пока не могут прийти к единому мнению по поводу того, стимулировать ли спрос спецпредложениями.