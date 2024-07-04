Туристы из России резко захотели побывать в одной из самых закрытых стран

Россияне резко захотели попробовать отдых в Иране, число отечественных туристов, посещающих одну из самых закрытых стран мира, значительно увеличилось. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

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«Активизируются туристические потоки, количество туристов в Иран выросло на четверть», — заявил глава государства на встрече с исполняющим обязанности президента республики Мохаммадом Мохбером.



Ранее власти Ирана захотели принять рекордное число российских туристов. В 2023 году мусульманскую страну посетили около 50 тысяч путешественников из России. По прогнозам главы управления маркетинга и развития иностранного туризма в министерстве культурного наследия и туризма Ирана Муслима Шоджаи, в 2024 году эта цифра достигнет нового максимума.