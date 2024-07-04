Bloomberg сообщил о росте популярности холодных стран у туристов

Они чаще едут на север из-за изменения климата. В условиях экстремальной летней жары в Южной Европе всё больше людей предпочитают проводить отпуск в прохладе. В прошлом году вклад туризма в ВВП скандинавских стран вырос на 6% в сравнении с 2022-м, составив 124 млрд долларов.

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По словам пресс-секретаря премиального туристического сервиса Virtuoso Мисти Белльс, количество бронирований отелей и туров в Скандинавию этим летом выросло на 27% в сравнении с прошлым. Число бронирований в Швеции увеличилось на 47%, в Исландии — на 49%. Бронирования в Италии показали прирост лишь на 3%.

Эксперты уже отмечали, что глобальное потепление стало причиной нового тренда — так называемого прохладительного туризма.