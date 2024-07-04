Стало известно, кого из домашних животных берут в поездки москвичи

Жители столицы помимо собак и кошек берут с собой в заграничные поездки игуан, енотов и сурикатов, заявили в беседе с «Москвой 24» представители городской Госветслужбы. По их словам, за июнь 2024 года в госветклиниках документы для перемещения сделали почти 3,5 тысячи животных.

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Чаще всего москвичи, конечно, путешествуют с собаками и кошками, но встречаются и экзотические «туристы». Например, в последних числах месяца справку для путешествия за границу получила крупная игуана, — перечислили в ведомстве.



Помимо них вместе с хозяевами за границу выезжали попугаи, хомячки, свинки и различные виды рептилий. Представители Госветслужбы добавили, что для оформления документов редким животным стоит обратиться в ведомства заранее, чтобы пройти 30-дневный карантин. Если в поездке планируется посетить несколько стран, то стоит заранее выяснить ветеринарно-санитарные требования всех государств.

Зампредседателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов ранее объяснил, что законопроект о регистрации домашних питомцев не приведет к появлению новых налогов. Он добавил, что инициатива поможет в поиске любимцев в случае их потери.