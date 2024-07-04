Туристка попала на мошенников на Booking.com с разрешения службы поддержки

Туристка из России безуспешно пытается добиться справедливости от сервиса Booking.com. Несколько месяцев назад она забронировала на сайте проживание в апартаментах в Стамбуле на несколько ночей. На следующий день ей поступило сообщение от объекта размещения, что нужно срочно оплатить бронь, иначе ее отменят.

Беседа быстро перешла из чата сервиса в WhatsApp. Там человек попросил перевести 373 евро напрямую на другую карту, не указанную на Booking.com, объяснив это тем, что по-другому не получится из-за санкций. Туристка долго не соглашалась, чуя неладное, и решила проконсультироваться в службе поддержки сервиса:

«Сотрудник подтвердил, что я могу спокойно производить переписку в мессенджере и переводить деньги на указанные в переписке данные». Для ещё большей застрахованности попросила уже в чате Booking.com подтвердить, что он получил оплату. Владелец апартаментов ответил утвердительно.



Увы, за несколько дней до заселения от хозяина пришло сообщение, что он не сможет принять гостей.

«Я запросила в сервисе возврат денег, но мне ответили, что ничего не вернут, так как переписка была вне сайта. Они видят сообщение, подтверждающее получение средств, но этого им недостаточно. И сожалеют, что ранее их же сотрудник дал разрешение вести переписку и платить за пределами сайта».



Уже после происшествия туристка посмотрела отзывы об апартаментах, в которых планировала остановиться. И нашла там несколько комментариев о такой же внезапной отмене поездок:

«Люди не задумываются, как и я, когда бронируют на этой площадке, что сайт иностранный. И никак привлечь их к ответственности не выйдет», – резюмировала туристка.



Ранее TourDom.ru писал, что туристов атакуют фальшивыми письмами от Booking.com.