Туристка хочет засудить аэропорт Толмачево за неправильную навигацию

Туристка из Новосибирска требует компенсации за то, что не смогла улететь в отпуск с семьей из Толмачёво. Пройдя регистрацию онлайн на рейс S7 в Кыргызстан, они вместе с мужем и четырьмя детьми приехали в аэропорт за 1,5 часа до вылета и отправились к гейту № 22, который был указан в посадочных.

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«Мы шли согласно навигации в аэропорту, а это не менее пяти огромных стел с указанием направления “налево” и нумерацией 1–23, огромное табло над эскалатором, говорящее, что мы направляемся верно. Уже на входе в "стерильную" зону нам сообщили, что тут такого выхода нет и нам нужно идти в противоположную сторону. Просто указатели противоречат действительности. И нам необходимо идти против логики по направлению 24–26», – написала туристка в соцсетях.



Как уверяет женщина, на путь из терминала С для внутренних рейсов в международный В, а также на прохождение досмотра и границы у них ушло 40 минут. Возле нужного выхода они оказались меньше чем за 20 минут, когда борт еще стоял на стоянке, но гейт уже закрыли.

Ситуацию активно обсуждают в соцсетях. Есть те, кто сам лично сталкивался со схожей проблемой и долго искал нужный выход и считает, что навигация должна быть верной. Часть туристов полагает, что уже по пути у туристов должны были закрасться сомнения – ведь они шли в терминал внутренних вылетов. И наверняка были надписи, указывающие на это. Ну, а третьи просто считают, что приезжать в аэропорт за 1,5 часа до международного рейса само по себе преступление.

Ранее TourDom.ru писал, что пассажирка опоздала на рейс из Екатеринбурга в Москву из-за большой очереди на посадку.