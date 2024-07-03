Жители Перми стали активно интересоваться турами на Новый год. На путевки в Таиланд появился огромный спрос за полгода до вылета, рассказала URA.RU директор пермского туристического агентства «А-Тур» Алина Балыбердина.

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«Уже сейчас мы наблюдаем большой спрос на новогодние туры в Таиланд. Это связано с тем, что зима — разгар туристического сезона. Каждый год мы сталкиваемся с нехваткой мест в хороших отелях. Поэтому многие начали бронировать туры летом», — рассказала Алина Балыбердина корреспонденту агентства.



В своем telegram-канале «Горящие туры от Алины» она написала, что за полгода можно купить тур в четырех- или пятизвездочный отель на троих от 400 тысяч рублей. Но вылет будет только из Москвы, так как пока в планах авиакомпаний нет рейсов из Перми. Зимой за эту стоимость будут продавать только места в двух и трехзвездочных отелях. При этом туристам придется неделями ждать подтверждения.