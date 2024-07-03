Турагенты умоляют туристов заказывать туры в Таиланд на Новый год

«Цены на зимние туры в Таиланд и Шри-Ланку просто потрясающие. Я вас прошу, умоляю, не откладывайте бронирование! – призывает своих подписчиков в соцсетях самарский турагент».



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После того как туроператоры анонсировали полетные планы по Таиланду и Шри-Ланке на сезон зима-2024/2025, представители розницы начали активно предлагать клиентам туры по акциям раннего бронирования.

«Из нашего города будут прямые вылеты на Пхукет, в Паттайю и Коломбо. Я сравнила цены: оказалось, что на будущую зиму они даже ниже, чем были в прошлом году», – говорит турагент.



Она отмечает и «приятный бонус» – предоплата по акции составит всего 3 тыс. руб.

Девушка буквально умоляет своих клиентов не откладывать заказ, мотивируя тем, что туры в хорошие отели «уходят сразу»:

«Не бывает никаких горящих выгодных вариантов, если вы хотите в какое-то классное место. Да, могут быть горящие в дешевые отели, но хорошие гостиницы в популярных локациях уходят очень быстро».



Возможные проблемы с выбором отелей на пиковые даты подтверждают и в туроператорских компаниях.

«Заранее бронировать стоит по нескольким причинам, одна из которых – большой выбор вариантов размещения, так как к сезону места в полюбившемся отеле могут закончиться, – отметили в туроператоре Anex. – Особенно важно заранее планировать поездку в период школьных каникул или в любые праздничные даты».



Гостиницы Шри-Ланки по раннему бронированию дают скидки от 20 до 50%, добавили в «Интуристе». В туроператоре рекомендуют уже сейчас заказывать туры на пиковые даты, такие как каникулы и Новый год:

«В эти периоды традиционно ощущается заметный дефицит качественного размещения. Весь номерной фонд, востребованный у россиян, ставится на стоп еще до начала основного сезона в ноябре».



Многие туроператоры, поставившие полетные программы на зиму, объявили условия раннего бронирования. В частности, в Fun&Sun предоплата по акции составит 2999 руб. Если тур заказывается на новогодний период, в качестве предоплаты требуют 50% его стоимости. Клиенты «Интуриста» вносят предоплату в размере 20%, полностью оплатить заявку необходимо не позднее 15 дней до начала тура.