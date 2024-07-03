Путин поблагодарил Турцию за условия, созданные для российских туристов

Президент Владимир Путин поблагодарил коллегу из Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за условия, которые создаются в его стране для туристов из России.

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Слова лидера России передаёт ТАСС.

Путин отметил, что в 2023 году зафиксировано, возможно, рекордное количество россиян, которые отправились отдыхать в Турцию — 6,3 млн человек.

«Хотел бы вас поблагодарить за условия, которые создаются в Турции для граждан Российской Федерации», — сказал Путин во время переговоров в Астане.



Ранее Путин сказал, что отношения России и Турции развиваются поступательно.