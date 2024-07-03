Туристы не смогут беспошлинно купить алкоголь в аэропортах Таиланда по прилете

Кабмин Таиланда объявил, что магазины беспошлинной торговли будут закрыты в зонах прилета всех восьми международных аэропортов королевства. Об этом сообщает Bangkok Post.

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Соответствующие планы обсуждались еще прошлой осенью, но теперь, похоже, дело дошло до их практической реализации. Сроки пока не называются, но все три тайских оператора duty free уже отрапортовали, что готовы исполнить распоряжение.

Цель закрытия беспошлинных магазинов в зонах прилета – стимулировать продажи в торговых точках внутри страны. Прогнозируется, что их дополнительные доходы составят до 3,5 млрд батов в год (почти 100 млн долларов. – Ред.).

Авиапассажиры, прибывающие в Таиланд через международные аэропорты, могут приобретать в duty free на прилете товары на сумму до 20 тыс. батов (550 долларов). Сигарет – до 200 граммов, сигар или табака – до 250 граммов, алкоголя – до 1 литра. Ожидается, что после отмены возможности беспошлинных покупок расходы иностранных туристов в каждой поездке вырастут на 570 батов (15 долларов) на человека. Тайским торговым предприятиям будет поступать больше денег, а в казну королевства – налогов.

Российские туристы, как правило, прибывают в Таиланд через аэропорты Пхукета, Бангкока (Суварнабхуми) и Паттайи (Утапао). Судя по комментариям к посту по теме в тг-канале «Крыша ТурДома», наших подписчиков грядущее закрытие duty free не особенно расстроило:

«Спокойно переживем», «В Таиланде нет смысла покупать алкоголь в дьютике – в обычных магазинах он недорогой и качественный».



Некоторые и вовсе считают, что продажам спиртного в аэропортах (а именно его обычно приобретают в duty free) – не место.