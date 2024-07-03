Эксперты объяснили возникновение кризиса в туристической сфере Турции

Высокая инфляция и неподъемные цены на сервис все чаще заставляют россиян отказываться от ранее дешевого и комфортного отдыха на турецких курортах. Об этом пишет издание Турпром.

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Со свое стороны, туристическая отрасль Турции ощутила серьезный кризис, который пришелся на разгар летнего сезона. Профессионалы данной сферы не выказывают оптимизма по этому поводу, пишут турецкие СМИ.

Рост цен на продукты питания, транспортные услуги, курортный сервис в последние несколько лет сделал Турцию непомерно дорогим направлением для массового туризма. Выбор отдыхающих в пользу более доступных альтернативных направлений больно бьет по туристической отрасли Турции, приводит к убыткам предприятий, работающих в этой сфере. Кроме того, складывающаяся ситуация ведет к тысячам негативных комментариев в соцсетях, что не лучшим образом сказывается на имидже страны.

СМИ писали о недавнем скандале в отеле турецкого курорта Кемер. Российских туристов в нем выставили на улицу, мотивируя это отсутствием номеров, несмотря на подтвержденную бронь. А стоимость путевок в этот отель составляла около 500 тысяч рублей.

Ранее сообщалось о намерениях Египта увеличить вложения в туристическую отрасль, чтобы создать ощутимую конкуренцию более качественными курортами Турции и других стран.